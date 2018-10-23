"Команда 29" запустила петицию в поддержку ученого Кудрявцева

Правозащитное объединение "Команда 29" запустило петицию с требованием освободить из следственного изолятора научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого российскими властями в государственной измене.

Правозащитники отмечают, что вина Кудрявцева не доказана, а содержание под стражей наносит вред его здоровью. Родные и адвокаты ученого переживают, что он не доживет до суда. Петицию подписали основатель фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова, астрофизик Борис Штерн, председатель Московской Хельсинкской Группы Людмила Алексеева, политик Геннадий Гудков и другие культурные и общественные деятели.

Ранее Санкт-Петербургский союз ученых обратился к президенту Путину с просьбой отпустить Кудрявцева из следственного изолятора по "гуманитарным соображениям". Кудрявцев перенес инфаркт и болен сахарным диабетом, условия содержания в СИЗО "угрожают его здоровью и даже жизни", говорилось в послании.

Ведущий научный сотрудник ЦНИИмаш был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" 20 июля. Кудрявцева подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Ученый не признает вины. Защита Кудрявцева настаивает, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.