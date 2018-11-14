По делу о драке на Хованском кладбище осудили 16 человек

Мосгорсуд в среду вынес приговор по делу о массовой драке на Хованском кладбище в мае 2016 года, когда погибли три человека. Организаторами беспорядков признали руководителя кладбища Юрия Чабуева и соучредителя общественной организации "Здоровая нация" Александра Бочарникова. Они получили 11 и 9 лет лишения свободы.

Один из участников драки – Эльбек Вадуев – который сбил двух человек машиной, осужден на 11,5 лет. Еще тринадцать человек получили от 3,5 до 5,5 лет по обвинению в участии в массовых беспорядках, сообщает "Бизнес ФМ".

Третий предполагаемый организатор драки – лидер общественной организации "Здоровая нация" Георгий Макарьев – был задержан в мае, а до этого находился в розыске.

Дела еще нескольких обвиняемых находятся на рассмотрении.

Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали более 200 человек, произошла на Хованском кладбище 14 мая 2016 года. Ее жертвами стали три человека, еще более 30 пострадали. Основной причиной произошедшего следствие называло "финансовый мотив". По версии обвинения, организаторы беспорядков привлекли молодых людей из "Здоровой нации", чтобы взять под свой контроль работавших на кладбище нелегальных мигрантов.