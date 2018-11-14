Всемирный конгресс ингушского народа против договора с Чечней

Всемирный конгресс ингушского народа обратился в Конституционный суд России с просьбой привлечь его к участию в рассмотрении жалобы главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы сопредседателей конгресса.

"Мы пока не знаем, что конкретно написано в обращении Евкурова в Конституционный суд, - пояснил Ахметгалиев. – Мы считаем, что процесс в суде должен быть открытым и прозрачным. В нем должно быть обеспечено участие всех заинтересованных лиц, представляющих и выражающих волю населения Ингушетии".

26 сентября главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, подписали соглашение "Об установлении границы" между республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызывал массовые протесты в Ингушетии: по нему Чечне передается часть территории Сунженского района, который в республике считают своим.

30 октября Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение о границе и потребовал провести референдум по этому вопросу. Суд постановил, что документ "без его утверждения на референдуме Республики не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Ингушетии".

8 ноября Юнус-Бек Евкуров обратился по этому вопросу в Конституционный суд России, однако детали этого обращения до сих пор не известны.

В сегодняшнем ходатайстве Всемирного конгресса ингушского народа, поступившем в КС, говорится, что "практически все ингушские общины и диаспоры, тейпы, общественные и религиозные организации Ингушетии выступили против соглашения с Чечней, так как оно было подписано без учета мнения населения". В нем также отмечено, что "на данный момент в Ингушетии наблюдается глубокий общественно-политический кризис, угрожающий межнациональному миру и общественному порядку", в связи с чем "конгресс считает необходимым принять все возможные меры по защите мира в республике и сохранению ее территориальной целостности".