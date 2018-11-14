Вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, ЦРУ планировало использовать на допросах лекарство, которое потенциально может вызывать эффект “сыворотки правды” и заставлять подозреваемых в терроризме раскрывать информацию о возможных атаках. Однако для его использования нужно было получить разрешение у правительства США — и разведка не решилась это делать.

Во вторник суд в США рассекретил отчёт главы Управления медицинских служб ЦРУ о роли управления в допросах задержанных членов радикальной исламской группировки “Аль-Каида”. 90-страничный документ был обнародован по запросу правозащитников “Американского союза защиты гражданских свобод”.

Согласно документу, с 2002 по 2007 год врачи, психологи и медицинский персонал ЦРУ участвовали в программы по допросам задержанных. Они оценивали состояние, контролировали и ухаживали за 97 заключенными ЦРУ в 10 секретных тюрьмах ведомства за пределами США и сопровождали их более чем в 100 перелетах.

С 2002 года медицинское управление ЦРУ извучало медицинские эксперименты советских врачей и проект ЦРУ 50-х — 60-х годов XX века “МК-Ультра”, посвященный методам манипулирования сознанием людей. В рамках этого проекта, в частности, в ЦРУ исследовали возможность использовать наркотик ЛСД и другие психоактивные вещества в качестве “сыворотки правды”.

Эти эксперименты активно критиковались экспертами, часть из которых до сих пор сомневается в существовании эффективного вещества, способного заставить человека говорить правду.

Однако десятилетия спустя ЦРУ вновь рассматривали возможность проводить эксперименты на людях для изучения псевдонаучных теорий, отметил адвокат “Американского союза защиты гражданских свобод” Дрор Лэдин.

Через несколько месяцев исследований, в ЦРУ предположили, что лекарство “Версед” (снотворное с действующим веществом Мидазолам) способно вызывать эффект сыворотки правды. В медицине препарат используется для проведения процедур, не требующих полной анестезии, например колоноскопии.

В ряде штатов мидазолам используется в составе смертельной инъекции при применением смертной казни.

Для применения “Верседа” как сыворотки правды, ЦРУ должны были получить разрешение у Министерства юстиции США. Использование лекарства могло нарушить запреты на медицинские эксперименты на заключенных и на использование при допросах лекарств, изменяющих сознание допрашиваемых.

В начале 2003 года в ЦРУ решили не направлять запрос в Министерство юстиции на использование “Верседа” в допросах, утверждается в отчёте. Проект по поиску “сыворотки правды” был положен на полку. Позднее спецслужбу обвиняли в применении пыток к задержанным.

В 2014 году в США был предан гласности доклад сенатского комитета по разведке о пытках в ведомстве. После 11 сентября 2001 года американская разведка применяла угрозы сексуального насилия, утопления и другие жестокие и запрещенные американским законодательством методы допросов заключённых, утверждалось в докладе.

По заявлению адвоката Дрора Лэдина, опубликованный во вторник отчёт о работе медицинской службы ЦРУ рассказывает, как ведомство пришли к пыткам заключённых и его публикация помогает предотвратить использование запрещённых методов допроса впредь.