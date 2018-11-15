Жалобу Пчелинцева из дела "Сети" на пытки рассмотрят повторно

Приволжский окружной военный суд отправил на новое рассмотрение дело о пытках, на которые пожаловался обвиняемый по делу "Сети" Дмитрий Пчелинцев. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката "Общественного вердикта" Эльдара Лузина.

Защита Пчелинцева требует признать незаконным отказ Следственного комитета расследовать издевательства, которым арестованного предположительно подвергли сотрудники Федеральной службы безопасности.

Пензенский гарнизонный суд отклонил жалобу Пчелинцева в сентябре. О следах пыток на теле Пчелинцева сообщали члены общественной наблюдательной комиссии, но медики из службы исполнения наказаний утверждали, что ничего не нашли.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали группу "Сеть", целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Арестованные активисты сообщали о применении к ним пыток и принуждении к даче ложных показаний.

Родственники обвиняемых по делу сети, а также по делу оппозиционной организации "Новое величие", требуют прекратить преследование активистов. Они настаивают, что оба дела сфабриковали правоохранительные органы.