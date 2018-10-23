Родителям обвиняемых по делу "Сети" отказали в проведении шествия

Власти Москвы отказали согласовывать шествие родителей обвиняемых по делу сообщества "Сеть" и организации "Новое величие" по центральным улицам столицы. Об этом в Facebook сообщил отец обвиняемого по "пензенскому делу" Дмитрий Пчелинцев.

Организаторам запретили проводить какие-либо акции из-за того, что они отказались перенести шествие из центра Москвы на Юго-Восток. В мэрии предостерегли от организации несанкционированных акций. Пчелинцев заявил, что родители обвиняемых считают этот отказ незаконным и будут его обжаловать.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Илья Шакурский и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.

10 сентября Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому и Арману Сагынбаеву предъявили окончательное обвинение. Им вменяют в вину создание террористического сообщества.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.