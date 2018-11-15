Список Путина и Список Давоса

Три российских политических деятеля представили в США "Список Путина". Они предлагают подвергнуть санкциям десятки российских деятелей, политических, культурных и пр. В свою очередь Давосский форум не хочет видеть у себя троих российских бизнесменов. Ситуацию обсуждаем с политиками Вадимом Лукашевичем, Яковом Якубовичем (в московской студии), Иваном Тютриным и Андреем Сидельниковым (на связи из Вашингтона). Ведущая Елена Рыковцева
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