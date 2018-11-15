Прокуратура: Цеповяз имел длительные свидания с посторонними женщинами

Осужденный за массовое убийство в станице Кущёвская Вячеслав Цеповяз свободно перемещался по территории колонии, пользовался мобильной связью и ежемесячно получал до тридцати килограммов еды при разрешенных двадцати. Таковы итоги проверки, проведенной прокуратурой после того, как в СМИ попали фотографии, на которых Цеповяз в колонии жарит шашлыки, ест крабов и красную икру.

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, когда Цеповяз только прибыл в колонию №3 в Амурской области, его признали "лицом, склонным к организации и провокации групповых эксцессов", однако затем необоснованно перевели на облегченный режим содержания. Более того, Цеповяз мог свободно ходить по территории колонии и днем, и ночью. Он "фактически находился вне контроля" сотрудников ФСИН.

Несколько раз в месяц Цеповязу приносил передачи неизвестный мужчина, за что получал деньги от родственников заключенного. Он же покупал и передавал одному из лидеров "банды Цапков" сырое мясо и мобильные телефоны, которые в колонии запрещены. Также администрация колонии неоднократно позволяла Цеповязу проводить длительные, до трех суток, свидания с посторонними женщинами. Куренной отметил, что заключенным за год разрешается проводить до трех длительных свиданий, но только с родственниками.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении персонала исправительной колонии №3 в Амурской области, в которой содержится Вячеслав Цеповяз. Сотрудников ФСИН подозревают в превышении должностных полномочий. При этом за последний год амурская колония проверялась дважды, однако "нарушений, которые могли бы повлечь за собой возбуждение уголовных дел, выявлено не было".

Вячеслав Цеповяз – один из лидеров так называемой "банды Цапков", которая действовала на территории Краснодарского края. В ноябре 2010 года члены банды совершили массовое убийство в станице Кущевская, наказав таким образом не желавшего договориться с ними фермера Сервера Аметова. Жертвами преступления стали 12 человек – сам бизнесмен, его жена, их дети, а также их гости со своими детьми, находившиеся в этот момент в доме Аметова. Убийство при этом было совершено с особой жестокостью – одну из своих жертв, годовалую девочку, "цапки" облили бензином и сожгли заживо.

Вячеслава Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам заключения как организатора преступления. Родственники жертв были недовольны слишком мягким, по их мнению, приговором.