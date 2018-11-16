В Москве правозащитника отпустили после двух лет ареста в СИЗО

Московский городской суд в пятницу отпустил из под стражи члена волгоградского отделения движения "За права человека" Игоря Нагавкина после двух лет ареста . Об этом сообщается на сайте организации.

По мнению суда, в деле правозащитника была допущена волокита, а следователь не обосновал, по какой причине Нагавкину следовало бы продлить арест ещё на три месяца. Также суд отметил нарушения при допросе активиста. Нагавкина освободили в зале суда.

Игоря Нагавкина задержали 29 сентября 2016 года в городе Калач-на-Дону. Его обвинили в краже ювелирных украшений. Правозащитники связывают эти обвинения с его профессиональной деятельностью: Нагавкин расследовал возможные связи местных правоохранительных органов с наркоторговлей.

По словам лидера движения "За права человека" Льва Пономарева, Нагавкин был заметным общественным деятелем в таком маленьком городе, как Калач-на-Дону. У него был конфликт с мэром города, с начальником ГИБДД и прокуратурой.