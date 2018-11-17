В Аргентине обнаружили пропавшую год назад субмарину

Американская компания Ocean Infinity обнаружила пропавшую год назад аргентинскую подводную лодку "Сан-Хуан". Об этом сообщают военно-морские силы Аргентины в твиттере. Уточняется, что лодка находится на глубине 800 метров. Другие детали пока не раскрываются.

"Сан-Хуан"​ перестала выходить на связь в ноябре 2017 года после выхода в Атлантический океан. На ее борту находилось 44 человека. В начале декабря 2017 года аргентинские власти официально признали гибель всего экипажа.

Причины инцидента неизвестны. Власти не исключают, что на подлодке мог произойти взрыв. К поискам подлодки подключились более 10 стран, в том числе и Россия, США и Великобритания.