В Праге цветы с мемориала Бархатной революции попали в урну

В Праге гражданские активисты в День борьбы за свободу и демократию провели акцию против главы правительства Андрея Бабиша. 17 ноября ежегодно отмечается как день массовых выступлений против коммунистического режима. В 1989 году гражданские акции привели к Бархатной революции в Чехословакии.

Сегодня в первые минуты после полуночи, премьер-министр Андрей Бабиш возложил цветы к мемориальной плите на улице Народни трида. Там же были возложены цветы и от президента республики Милоша Земана. Бабиш вскоре после церемонии улетел в Швейцарию к своему сыну, из-за показаний которого в стране несколько дней не утихает политический скандал.

Как сообщает издание Ceske Noviny, ближе к утру возле мемориала появились несколько протестующих, которые выбросили в мусорную урну цветы, принесённые Бабишем, а также возложенные от лица президента Земана.

Полиция начала расследование действий гражданских активистов. Представитель президента Иржи Овчачек назвал демонстрантов, которые выбросили цветы, фашистской стаей.

Часть оппозиционных политиков поддержала демонстрантов, которые выбросили цветы, утверждая, что таким образом люди выражают свое разочарование действиями правительства.

В минувший четверг сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрея Бабиша уйти в отставку. Это связано со скандалом вокруг сына премьер-министра, который заявил, что осенью прошлого года отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" о махинациях со средствами ЕС, пишет газета "Европейская правда". В настоящее время сын премьера находится в Швейцарии со своей матерью.