Тереза Мэй: Брекзит обеспечит стране контроль над границами и деньгами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об отсутствии альтернатив ее проекту выхода страны из Евросоюза. Об этом она написала в своей статье для газеты The Sun. Глава британского правительства пообещала добиться заключения "наилучшей" сделки с Брюсселем и выразила уверенность, что Брекзит приведет к расцвету Соединенного Королевства в качестве суверенной страны.

По ее словам, благодаря отделению от ЕС Британия вернет себе контроль над границами, финансами и законодательным процессом, а также создаст миллионы рабочих мест. Вместе с тем сделка позволит сохранить свободу движения товаров через границу с Европой, заверила Мэй.

Глава британского правительства подчеркнула, что Лондон и после Брекзита продолжит поддерживать тесные связи с европейскими органами безопасности для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

В 2016 году на референдуме жители Великобритании проголосовали за выход из Европейского союза. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года – с соглашением о новом режиме взаимоотношений с Евросоюзом или без него. Затем наступит так называемый "переходный" период, который продлится до конца 2020 года. Переговоры с ЕС о сценарии Брекзита заняли более года. Неоднократно сообщалось о том, что они зашли в тупик.

Европейские чиновники назвали нынешний проект соглашения по Брекзиту лучшим из возможных. Стороны планируют утвердить сделку в конце ноября. Против нынешнего варианта соглашения выступают сторонники жесткого Брекзита. По этой причине, как сообщалось, однопартийцы Мэй получили в парламенте достаточную поддержку, чтобы начать процедуру отстранения ее от власти. Ее проект подвергается критике и со стороны оппозиционной партии лейбористов, которые назвали документ провальным и рекомендовали отозвать его. В четверг из-за несогласия с планом Мэй в отставку ушли четыре министра.