Трехразовое питание Оюба Титиева. Один день в суде в Грозном

В Грозном в понедельник возобновились судебные слушания по делу Оюба Титиева, главы "Мемориала" в Чечне.

Он был задержан 9 января 2018 года и обвинен в хранении наркотиков. Титиев говорит, что наркотики ему подбросили, и что дело – в его правозащитной деятельности.

Рамзан Кадыров, глава Чечни, назвал правозащитников "врагами народа", "стукачами", которым "нет места в Чечне".

Титиев возглавил грозненский "Мемориал" после убийства Натальи Эстемировой в 2009 году.

В октябре 2018 года Титиеву была присуждена правозащитная премия ПАСЕ имени Вацлава Гавела. В Грозный на судебный процесс приехала правозащитница Светлана Ганнушкина, чтобы поздравить Титиева.

Один день в суде над Титиевым. Съемка Зоси Родкевич.