Всех закроют?

Полвека "демонстрации семерых" 1968 года на Красной площади. Вечную войну властей СССР и России с диссидентами обсуждают правозащиитники Павел Литвинов (США) , Александр Черкасов ("Мемориал"), Владимир Буковский (Великобритания).
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 30 августа в 19:05
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