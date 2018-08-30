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Лицом к событию

Всех закроют?

Павел Литвинов

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Полвека "демонстрации семерых" 1968 года на Красной площади. Вечную войну властей СССР и России с диссидентами обсуждают правозащиитники Павел Литвинов (США) , Александр Черкасов ("Мемориал"), Владимир Буковский (Великобритания).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 30 августа в 19:05

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