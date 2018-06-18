Спасут ли омбудсмены политзеков? Эфир в 21:05

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова встретились в понедельник в Москве и договорились о взаимном посещении режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне. Однако, как сообщает ТАСС, точных дат они не назвали.

"Предварительная встреча позволила выработать кое-какие шаги, и мы намерены вместе [с Денисовой] или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого, поскольку мы договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского, и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна", - сказала Москалькова в беседе с журналистами в перерыве переговоров.

Что касается конкретной даты посещения Вышинского, то, как отметила Москалькова, "она пока обсуждается".

"Мы только что сказали, что синхронность посещений отрабатывается на уровне всех государственных органов, которые принимают такие решения. Мы свои предложения сделали", – отметила российский омбудсмен.

Людмила Денисова сообщила, что сама уже побывала у Кирилла Вышинского. "Он содержится в камере на пять человек в достаточно нормальных условиях, соответствующих всем нормам содержания, - рассказала она. По её словам, Вишинский не высказывал никаких жалоб. Он выразил желание встретиться с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, рассказала Денисова журналистам.

В Государственном департаменте США призывают Россию немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Владимира Балуха и Александра Шумкова. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт.

В заявлении упоминаются другие узники совести, содержащиеся в российских тюрьмах. Это чеченский правозащитник Оюб Титиев, представитель религиозной организации "Свидетели Иеговы" Деннис Кристенсен, пятеро проповедников-сайентологов и больше десятка мусульманских последователей турецкого богослова Саида Нурси.

14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов отказало украинскому уполномоченному по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья. Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу, 16 июня, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском городе Владимире.

Уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилу Денисову не пустили в Москве в СИЗО к украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному в России по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Правовых оснований для допуска в СИЗО Денисовой нет", – сказал секретарь ОНК.

Ситуацию обсуждают правозащитники Сергей Ковалев, Валерий Борщев, гражданский активист Мария Чупринская.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.