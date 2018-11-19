"К чему этот цирк?" Клоун против бездействия полиции

Петербургский художник, видеоблогер Отто Макс спустился в подземку в час пик в костюме клоуна и расклеил в вагонах альтернативные схемы метро, где вместо станций были указаны отделы полиции, находящиеся рядом. Таким образом он выразил свое недовольство работой правоохранительной системы в России.

Ролик со своей акцией Отто Макс разместил на своем YouTube-канале, под ним быстро появились сочувственные комментарии. Хотя там же можно узнать, что реакция пассажиров метро была разной – от сочувствия до агрессии, одна женщина даже напала на клоуна, но в итоге ему удалось ее успокоить, терпеливо объяснив свой поступок.

Свою позицию Отто Макс пояснил на своей странице во ВКонтакте, прежде всего, приведя статистику о том, что Россия – третья в мире страна по численности полицейских, что в этом отношении она уступает только Китаю и Индии – причем в этих странах полицейских на душу населения все равно намного меньше. Отто Макс рассказал, что хотя он постоянно встречает полицейских на улице и в самых разных местах, когда ему случалось обращаться в полицию, ему никто не помог. Обращений было два. Четыре года назад у Отто украли велосипед прямо из его собственной парадной, а когда он обратился в полицию, там ему, по его словам, прямо сказали, что вряд ли смогут чем-нибудь помочь. Второй раз он обратился к стражам порядка всего около двух месяцев назад, после того как стал замечать агрессивное поведение собаки, которую его сосед-алкоголик обычно выгуливает без намордника и поводка. По словам Отто, в отделе полиции ему сказали, что вот когда его собака укусит, тогда пусть он к ним и приходит.

Из своего горького опыта художник делает заключение: "Участковые пункты полиции сегодня базируются на каждой станции метро. В каждом из них вам могут помочь, либо вас могут вежливо прогнать прочь. К чему такой цирк? Господа полицейские, выполняйте свою работу – помогайте людям жить лучше".

– Скажите, Отто, Это ваша первая акция? Связаны ли вы с какими-то протестными группами – или вы одиночка? Почему вы решили начать именно с метро?

– Это моя первая акция, и я ни с кем не связан. Начать я решил именно с метро, так как сейчас поздняя осень, и уже достаточно холодно на улице. В холодную погоду можно выступать либо в музее современного искусства, либо в метро.

– А почему устроили именно такую акцию – проблема бездействия полицейских вас больше всего волнует?

– Меня волнует всё что в первую очередь касается меня, моей семьи и моих единомышленников. Совсем недавно я обратился с проблемой административного характера в ближайший участковый пункт полиции (проблема заключалась в пьяницах и их собаках без поводков и намордников) и меня там вежливо отшили, мотивировав это отговорками вроде "это не наша работа" и "когда пострадаете, тогда и приходите жаловаться". Ну кто так решает проблемы? И эта ситуация повторилась второй раз за четыре года. Начинаешь думать о средствах самообороны, а любое оружие – это плохо.

– А почему выбрали образ клоуна?

– Это яркий, запоминающийся образ. Пусть он символизирует клоунаду, происходящую между возможным нарушением и человеком, обладающим правом и обязанностью этого нарушения не допустить. Знаете, как в цирке бывает: один клоун с молотком в руках обязательно ударит рядом стоящего клоуна без молотка, лишь бы шоу продолжалось.

– Что вас больше всего не устраивает в окружающей действительности, в стране, в городе?

Никаких протестов я не совершал и совершать не собираюсь.

– Локально меня беспокоят проблемы моего города: улицы Петербурга становятся грязнее с каждым годом. Огромное количество переполненных мусорных баков можно встретить, гуляя по центру Питера. Меня не устраивает, что до наших жилишно-коммунальных служб сложно достучаться и добиться, чтобы они выполняли свои обязанности. Меня не устраивает полицейский, который вежливо указывает вам на дверь, вместо того, чтобы помочь.

– Может быть, вам близки какие-то протестные группы, движения, партии?

– Никто мне не близок. Никаких протестов я не совершал и совершать не собираюсь. Глупо это. Я занимаюсь искусством, современным искусством. Если вы ищите моих единомышленников, то вам стоит заглянуть в комментарии под этой акцией. Там десятки людей пишут о подобных проблемах, ещё большее количество людей рефлексируют и оказывают информационную поддержку, делятся своим положительным мнением.

– Считаете ли вы, что такими единичными, точечными протестами можно на что-то повлиять?

– Я считаю, что мнение каждого человека может быть услышано. Влиять нужно на людей, чтобы они не мусорили, например. Ведь стоит человека трижды поправить, и он уже не выбрасывает окурок мимо урны, задумывается. И цель моей акции была привлечь внимание к проблеме. Считаю акцию успешно реализованной, так как цель была достигнута в первый же день.

– Собираетесь ли вы продолжать, планируете ли другие акции в этом роде?

– Я собираюсь очень плотно заняться работой в сфере современного искусства. В ближайших планах сделать перфоманс с перевоплощением офисного планктона в нечто нечеловеческое, дикое. Буду делать картины, скульптуру и благотворительные проекты, раскрывающие потенциал современного искусства в России, - говорит Отто Макс.

Полиция создана как сервисная служба, в том числе для расследования преступлений

Акционист подчеркивает, что он не является оппозиционером, дистанцируется даже от самого слова "протест" – тем не менее, ему очень важно визуализировать в художественной форме свое негативное отношение к тому, как функционирует государство, и получить подтверждение, что он в своем мнении не одинок.

Юрист Московской Хельсинской группы Александр Передрук считает историю Отто Макса достаточно показательной.

– У нас в России люди часто думают, что уровень доверия к полиции в стране оценивается просто ответами прохожих на улице. То есть сделали опрос – значит, узнали отношение народа к полиции. Это, конечно, в корне неверно. Просто если граждане никогда в жизни, например, не сталкивались с полицией, что они могут о ней сказать? А ведь полиция несет социальные функции, и она создана как сервисная служба, в том числе для расследования преступлений, которые совершены против конкретных людей. И даже таких небольших преступлений, как кража велосипеда. И пренебрежение этой функцией подрывает доверие населения – тогда люди, которые пытаются использовать полицию как сервис для собственной защиты, утрачивают доверие к полицейским. И в этом смысле акция клоуна в метро – это феномен, достаточный для того, чтобы показать, что в его случае полиция не работала. Человек в такой форме постарался привлечь внимание к проблеме, связанной с правоохранительными органами. И, наверное, ему это отчасти удалось.

– То есть вы считаете, что имеет смысл напоминать не обязательно даже о каких-то вопиющих вещах, резонансных делах, сфабрикованных процессах, а именно о таких вот повседневных обстоятельствах, в которых человек оказывается беззащитным. Наверное, потому, что практически все это чувствуют?

– Я не уверен, что абсолютно все граждане это чувствуют, но в целом – да, это сегодня определяющий фактор, который говорит о работе полиции. Можно посмотреть на уровень преступности и просто поговорить со своим окружением, спросить – готовы ли вы в случае чего обратиться в полицию. Многие ведь туда просто не обращаются, не приходят с заявлениями, если они становятся жертвами преступления или правонарушений – просто потому, что не верят, что это даст какие-то результаты – кроме бесконечных опросов и тонн потраченной бумаги. Многие думают, что лучше уж не тратить ее и поберечь лес, чем написать заявление в полицию, которая ничего не сделает, но зато 10 раз их вызовет, чтобы взять письменные объяснения. И это, конечно, показатель, это другая сторона медали. Ведь с одной стороны, полицейский – это карательный механизм, преследующий преступников, и это хорошо, но, с другой стороны, все-таки их задача обеспечивать и защищать права граждан, которые становятся жертвами этих преступлений. И если полиция в обычной ситуации не может этого сделать, то, повторяю, это подрывает доверие к ней.

– Как вы считаете, такое единичное выступление можно считать симптомом того, что граждане перестают молчать о своем недовольстве – в частности, о недовольстве полицией?

– С одной стороны, одно выступление вроде бы симптомом считать нельзя, поскольку оно не репрезентативно. С другой, это, безусловно, может быть если не симптомом, то неким сигналом: раз такое происходит, значит, не все правильно, не все хорошо. Но вообще-то, нужно стараться быть объективными: если кто-то чем-то недоволен, с чем-то не согласен, это еще не значит, что все на самом деле плохо. Ведь надо признать, что невозможно построить идеальную правоохранительную систему, которая реальное правонарушение или преступление могла бы расследовать до конца. Иногда расследование проводится эффективно, но по разным объективным причинам оно не приводит к желаемому результату.

Ей ответили – вот когда убьют, тогда мы сразу приедем. И ее убили.

Да, акция клоуна в метро – это некий сигнал, но, с моей точки зрения, гораздо более важным показателем является то, как полицейские относятся к своим согражданам на тех же публичных мероприятиях, когда они выходят на мирных митингующих с дубинками, резиновыми палками, разрывают своими кордонами толпы людей, выхватывают из толпы и задерживают совершенно случайных прохожих, тем самым провоцируя ответную реакцию толпы – это вам скажет любой психолог. Это гораздо более серьезный показатель – как и то, как они потом фабрикуют дела в отношении задержанных граждан, пишут совершенно одинаковые протоколы на каждого, то есть ни о каком реальном разбирательстве речи не идет. Как граждане относятся к этому, мы понимаем. В то же время, очень важна и реакция людей на равнодушное отношение полицейских или на их прямое бездействие в таких рядовых ситуациях, о которых рассказал в своем перформансе это видеоблогеор. У нас ведь очень короткая память: клоуну в полиции посоветовали прийти, когда его собака укусит, а помните, совсем недавно была громкая история о том, как женщина звонила в полицию, просила защитить ее, потому что ее вот-вот убьют, а ей ответили – вот когда убьют, тогда мы сразу приедем. И ее убили. Мы постоянно забываем о таких вещах, а ведь это повсеместная проблема.

Александр Передрук поясняет, что полиция не нацелена на предупреждение преступлений, а только на то, чтобы достичь неких показателей. И хотя полицейские разных уровней постоянно отрицают, что у них существует "палочная система", но именно она часто мешает им выполнять свой долг и толкает на фабрикацию несуществующих преступлений.