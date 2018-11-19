В Дагестане суд назначил 1,5 года условно за нападение на журналиста

Суд в Дагестане признал Карима Касумова виновным в нападении на корреспондента издания "Кавказский узел" Патимат Махмудову и назначил ему полтора года лишения свободы условно. Об этом сообщает "Медиазона". Прокуратура в прениях запрашивала для него два года колонии.

Это одно из первых дел, возбужденных в Дагестане по статье "Воспрепятствование законной деятельности журналиста, соединенное с насилием"и, возможно, первое, по которому вынесен приговор, отмечает издание.

12 июня 2017 года во время антикоррупционного митинга, организованного сторонниками Алексея Навального, в Махачкале трое неизвестных напали на журналисток газеты "Черновик" Саиду Вагабову и Баирят Идрисову. Они отобрали у женщин телефоны и угрожали им расправой. Их коллеге, Патимат Махмудовой из издания "Кавказский узел"нападавшие сломали камеру. Журналисты обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности, но им было отказано. Местные журналисты полагают, что Карим Касумов и другие люди, атаковавшие журналистов были связаны с бывшим главой региона Рамазаном Абдулатиповым, а расследование нападения стало возможным только благодаря смене руководства в Дагестане в октябре прошлого года.