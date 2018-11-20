США поддержали корейского кандидата на пост главы Интерпола

Госсекретарь Майк Помпео во вторник заявил, что Вашингтон поддерживает Ким Чен Яна, южнокорейского кандидата на должность президента Интерпола. Ким Чен Ян в настоящее время исполняет обязанности президента Интерпола. Эта должность оказалась вакантной после неожиданного исчезновения и последовавшей за ним отставки бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя. Его задержали в Китае по обвинению во взяточничестве.

В среду, 21 ноября, в Дубае пройдет ежегодная конференция ассоциации, на которой представители всех 192 стран-участниц выберут нового президента.

В последние дни в международных СМИ появились публикации о попытках Москвы пролоббировать кандидатуру российского генерала Александра Прокопчука, одного из четырех нынешних вице-президентов Интерпола, в качестве нового главы Интерпола. Москва офицально заявила, что в Кремле были бы рады избранию представителя России на пост президента Интерпола.

Это вызвало резко критическую реакцию среди демократически настроенных российских оппозиционеров и ряда американских политиков. С предостережениями против избрания Прокопчука на пост президента Интерпола выступили живущий за границей оппозиционер Михаил Ходорковский и разыскиваемый российскими правоохранителями британский финансист Билл Браудер.

Главный аргумент противников российского кандидата в том, что генерал, возглавив Интерпол, будет использовать эту организацию для преследований политических оппонентов Путина.

Россия ранее неоднократно пыталась добиться через Интерпол ареста Билла Браудера, одного из самых непримиримых критиков Путина. Интерпол отказывался выполнять такие запросы по причине их явной политической мотивировки.