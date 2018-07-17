США убеждают Турцию закупить системы ПРО "Патриот", а не С-400

Государственный департамент США пытается убедить Турцию - союзника по НАТО - купить системы противоракетной обороны Raytheon Patriot, а не конкурирующую российскую ракетную систему противовоздушной обороны С-400.

Тина Кейдану - исполняющяя обязанности помощника госсекретаря США по политическим вопросам, сообщила журналистам на авиасалоне в Фарнборо в Англии 16 июля, что американцы пытаются дать понять туркам, какие преимущества несут ракеты "Патриот". Турция дважды рассматривала систему Patriot в процессе отбора, сначала выбрав китайскую систему, а затем в 2017 году приняла решение купить российскую С-400.

Руководители промышленности говорят, что Турция рассматривает вопрос о покупке Patriots, добиваясь большего объема передачи технологий, чем Вашингтон готов предоставить. Помощник министра обороны Кевин Фахи заявил журналистам на авиасалоне, что Вашингтон сейчас прилагает больше усилий для удовлетворения требований Турции.

"Турция заинтересовалась ракетами "Патриот", поэтому мы некоторое время работаем над тем, как мы можем это сделать", - сказал он. Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару о том, что российская ракетная система не может быть интегрирована в воздушную и противоракетную оборону НАТО. Более того, Конгресс США утвердил законодательство, которое запретило бы приобретение Анкарой самолетов-истребителей Lockheed Martin F-35, если это произойдет одновременно с приобретением российских ракет.

Кейдану сказала, что Вашингтон "обеспокоен тем, что, покупая эти системы у россиян, Турция будет поддерживать не слишком хорошее поведение Москвы в Европе и в других местах".