Судья Елена Хахалева, ставшая известная после масштабной свадьбы своей дочери в 2017 году, ушла с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. Об этом сообщает газета “Коммерсантъ” со ссылкой на пресс-службу суда.

Хахалева стала известна после свадьбы своей дочери в июле 2017 года. На мероприятии выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Московский адвокат Сергей Жорин, известный представлением интересов звёзд российского шоу-бизнеса, оценил свадьбу в 2 миллиона долларов. При этом судья задекларировала только 2.6 миллиона рублей дохода в 2016 году.

В интервью "Российской газете" Хахалева заявила, что свадьбу дочери оплатил ее бывший муж-бизнесмен Роберт. А освещение события назвала "неприкрытым давлением на судью”. Роберт Хахалев оценил свадьбу в пять миллионов рублей.

Такую же сумму назвали по результатам проверки мероприятия в Совете судей Краснодарского края.

В сентябре 2018 года пленум Верховного суда исключил Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда, куда она входила с июля 2015 года. Причины такого решения не назывались.

В октябре адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Салмин заявил, что у Хахалевой нет юридического образования. Он сообщил журналистам, что передал в Следственный комитет документы, подтверждающие, что будущая судья училась на на факультете биологии. Доследственная проверка СКР эти данные не подтвердила, как и проверка Квалификационной коллегии судей.

Отставка Хахалевой из коллегии краевого суда может означать и понижение, и продвижение по службе, отмечает “Коммерсантъ”.