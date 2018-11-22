В Петербурге идет сбор подписей под петицией к исполняющему обязанности губернатора города Александру Беглову с требованием отменить решение о проведении на Дворцовой площади военного парада 27 января будущего года – в день 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Текст петиции опубликован на сайте Change.org.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, в параде примут участие две с половиной тысячи военнослужащих и 80 образцов боевой техники. Петиция с требованием отменить военный марш появилась вслед за аналогичным флешмобом в социальных сетях.

Мнения по поводу уместности парада разделились. Одни считают, что День снятия блокады "не что-то похоронное", а "великая радость". Другие убеждены, что лучшей памятью о снятии блокады были бы оказание помощи блокадникам, публикация документов о тех трагических 900 днях, прекращение строительства на местах массовых захоронений ленинградцев, погибших в осажденном городе.

Открытое письмо с требованием отменить парад 27 января первым опубликовал на своей странице в Фейсбуке историк Даниил Коцюбинский. Как отмечает "Росбалт", письмо немедленно поддержали и подписали многие известные петербуржцы – среди них как сами блокадники, так и их дети и внуки. Перепосты письма (по самым скромным подсчетам, их было не менее полутора тысяч за 2–3 дня) превратились в своеобразный сетевой флешмоб. Затем было решено преобразовать письмо в петицию. В ней говорится:

​"Намеченное мероприятие, по нашему глубокому убеждению, абсолютно неадекватно скорбному смыслу той памяти, которую несет в себе мемориальная дата 27 января. Да и о каком праздновании, о каком "торжественном марше" вообще может идти речь, когда государство не выполнило перед городом главной обязанности: не назвало истинное число жертв Блокады, не поименовало каждого погибшего ленинградца, среди которых было большое число детей? О каком праздновании можно говорить, когда до сих пор не поименованы все воины, павшие в битве за Ленинград? Не только не поименованы, но и не захоронены. Незнание документов Блокады, исследований петербургских историков, опубликованных дневников жителей блокадного города не освобождает от ответственности. К сожалению, истинное знание о Блокаде никогда не было приоритетным для властей города. Память о Блокаде начала подвергаться жесткому контролю и давлению еще в период войны. В 1945 году Ольга Берггольц написала: "И даже тем, кто все хотел бы сгладить в зеркальной, робкой памяти людей, не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег пустынных площадей..." Число жертв Блокады занижалось все послевоенное время. Попытки историков "прорвать" Блокаду вокруг информации о жертвах пресекались властью. С беспрецедентным давлением столкнулись писатели Алесь Адамович и Даниил Гранин, авторы "Блокадного Евангелия" – знаменитой "Блокадной книги". Журнальная публикация "Блокадной книги" была остановлена. Авторы полгода боролись с цензурой, отстаивая право на память о Блокаде, отстаивая право на правду каждого ленинградца, чей голос звучал со страниц "Блокадной книги". Об этой борьбе за право знать и помнить Д. Гранин спустя годы написал эссе "Блокадная книга” без цензуры и ретуши". И вот теперь вместо того, чтобы создать городскую программу по исследованию Блокады, вместо того, чтобы взять на себя заботу о публикации блокадных дневников ленинградцев, заботу о финансировании и распространении книг петербургских историков – например, капитального трехтомного исследования Г. Л. Соболева "Ленинград в борьбе за выживание в блокаде", вышедшего мизерным тиражом, – выбран самый легкий, но, по сути, недопустимый способ памяти о трагедии, которую принесла война: военный марш, в ходе которого будут продемонстрированы старые и новые образцы боевой техники! Уже который год Смольный финансирует "празднества", проходящие 8 сентября, в страшную дату начала Блокады, которая унесла жизни более миллиона ленинградцев. На Марсовом поле едят кашу, на Дворцовой площади поют бравурные песни, на Дороге жизни устраивают квест "Дорога жизни – дорога в будущее". Пора остановить этот кощунственный карнавал и начать вести себя так, как следует вести себя в городе, с достоинством перенесшем тяжелейшие испытания и продолжающем, несмотря ни на что, хранить историческую память".

На вопросы Радио Свобода отвечает петербургский студент Григорий Конников, чье имя указано в качестве создателя петиции.

– Вы указаны как создатель петиции против проведения военного марша в день годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Это ваша личная инициатива?

– Изначальный текст этого обращения был написан Даниилом Коцюбинским и Наталией Соколовской. Потом мы втроем создали не просто открытое письмо, а именно петицию. Потому что очень много запросов поступило по поводу поста в соцсетях, чтобы что-то туда включили, кого-то упомянули… И мы поняли, что необходимо уже делать петицию.

– Почему вы считаете, что военный парад в этот день неуместен? Ведь освобождение Ленинграда от блокады – это военная победа. Обычно в честь побед парады и проводятся.

– Я бы не хотел, чтобы 27 января было именно днем какой-то военной славы. Потому что блокада – это вовсе не о военном героизме. Это о людях, о жертвах. И память должна быть соответствующей, а ни в коем случае не о военных каких-то вещах. Должна быть память, которую мы наблюдали, к примеру, 8 сентября в Петербурге, когда в разных точках города читали имена погибших во время блокады. Вот это и есть та память, которую хочет видеть Петербург, в частности, хочу видеть я. Потому что она абсолютно соотносится с тем, что такое блокада. Блокада Ленинграда и Холокост – это две самые ужасные гуманитарные катастрофы 20-го века. Никому не приходит в голову День памяти жертв Холокоста отмечать военным парадом, хотя оставшиеся в живых узники Освенцима были освобождены с помощью военной силы.

– С тем, что блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий ушедшего века, не согласиться, конечно, нельзя. И все-таки 27 января названо в петиции Днем памяти и скорби. Ваши оппоненты будут проводить параллели с началом и концом войны: 22 июня в России отмечается как День памяти и скорби, а 9 мая – День Победы. Почему тогда 8 сентября не считать Днем памяти и скорби? А 27 января – днем победы? И согласиться с проведением парада?

– Я бы вообще не стал говорить о войне в категориях восхваления войны. Потому что по факту это и происходит 9 мая. 9 мая не должно быть праздником, потому что военные события априори, на каком-то понятийном уровне не про радость. Известная фраза "праздник со слезами на глазах" – это что-то не очень психически здоровое. Это только слезы, это только воспоминания о тех людях, которые не дожили. Как заметил Борис Вишневский, к примеру, в этот день мы должны помнить тех, кого нет уже с нами, и заботиться о тех, кто рядом с нами. Праздновать, кричать, запускать салюты ни в день начала войны, ни в день победы, ни в день начала блокады или снятия ее, мне кажется, это кощунственно по отношению к самой катастрофе. Как к войне, так и к блокаде.

– Вы имеете полное право высказывать собственное мнение по поводу решения властей провести парад. Я, кстати, его полностью разделяю. Но вот интересно, отозвали бы вы свою петицию, если бы, скажем, выяснилось, что организация блокадников, те, кто помнит, пережил блокаду, идею парада поддерживает?

​– Сложный вопрос. Моя личная позиция, что этого не должно быть ни в коем случае, потому что я не могу это принять на уровне важности и того, как надо вспоминать о блокаде. Если мы вспоминаем о блокаде с государственнической точки зрения, если мы вспоминаем о войне с героической точки зрения – это просто пагубно и порождает, к сожалению, наклейки у кого-то на машине "На Берлин" или "Можем повторить". Такой памяти – с парадами, с культом войны, который подчеркивается лишний раз, – просто не должно быть в мире вообще, в любой стране. Война не имеет победителей. Это не футбол, где определяется, какая команда сильнее. Война – это не соревнование, у кого больше танков. Война – это про людей.

– Петиция была создана приблизительно за сутки до записи нашей беседы. За эти сутки ее подписали около 1,5 тысяч человек. Вы удовлетворены такой поддержкой?

– Я надеюсь, что будет еще больше, потому что Петербург – особенный город и память о блокаде – тоже вещь особая. Я думаю, что очень много найдется жителей города, которые согласны с мнением, что оскорбительно проводить военные парады в столь трагичный день.

– Как вы считаете, если решение властей организовать парад 27 января останется в силе, что правильнее делать – устраивать какие-то альтернативные акции или мешать проведению такого мероприятия?

– Я думаю, что следует проводить какие-то акции, возможно, пикеты. Проведение парада неправильно по отношению к значению, смыслу блокадного Дня памяти и скорби, – убежден создатель петиции против парада в годовщину освобождения Ленинграда от блокады петербургский студент Григорий Конников.

О том, насколько кощунственным будет проведение парада на Дворцовой площади 27 января, написала и поэт Татьяна Вольтская. Свое стихотворение "О блокаде и параде" она назвала "еще одной петицией против парада".

Наши деды пухли и –

умирали,

Ваши – пили коньяки, булки жрали

В ледяном гробу Ленинграда,

А теперь вам подавай парады.

На Синявинских болотах, на Невском

Пятачке – эх, надо б выпить, да не с кем! –

Наших дедушек – дорожкою красной

Фрицам под ноги стелили напрасно –

Ваши дедушки в заградотрядах, –

Как теперь вам хорошо на парадах!

Наши, мертвых схоронив, горевали,

Только ваши-то им рот затыкали,

Сколько умерло – сбивали со счету,

Да кривились, да скрывали зевоту.

В этом городе никто не оплакан –

Так куда вы с вашим флагом и лаком?

Данте бродит в этом холоде лютом –

Так куда вы с вашей кашей-салютом?

Вы, продавшие Победу – по центу

За могилу – под торговые центры

И со свечками стоящие рядом –

Будьте прокляты вы с вашим парадом!