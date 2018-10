Допустима ли комедия о блокаде? Споры о фильме "Праздник"

Яростные споры разгорелись в Сети вокруг фильма Алексея Красовского "Праздник" - несмотря на то, что работа над ним еще не закончилась, и никто его пока не видел. Скандалы такого рода в последнее время стали обыденными: достаточно вспомнить комедию "Смерть Сталина", у которой Министерство культуры отозвало уже выданное прокатное удостоверение за два дня до проката, или "Матильду" Алексея Учителя, с которой активисты сражались на протяжении нескольких месяцев перед премьерой. В случае "Праздника" речь снова идет о сюжете на историческую тему, на этот раз - беспроигрышно болезненную: Красовский работает над сатирой о блокадном Ленинграде.

Елена Зелинская

Режиссер Алексей Красовский снимает комедию, действие которой разворачивается в блокадном Ленинграде.

Я далека от того, чтобы осуждать то, что не видела, а тем более то, что еще не существует, однако хотела бы заметить, что к этой теме надо подходить с особой деликатностью и желательно со знанием дела.

В Петербурге работает много исследователей этого времени, живы свидетели трагедии, память свежа, как незакрытая рана.Сказать, что смешного в этой теме мало, это ничего не сказать. Понятно, что предметом насмешек там может стать начальство, жирующее среди голодных людей. Но накал ужаса настолько огромен, что в горле застревает не смех, а рыдания.

Как-то не хотелось бы увидеть исполнение комических куплетов на Пискаревском кладбище.

Ольга Левченко

Комедию нельзя снимать про события трагические. Можно снимать смешное эпизодом. На примере лучше.

Школа в Беслане, захват. И даже эпизод, момент смешной, если придумать и снять, будет кощунством. Так и про Блокадный Ленинград и про подводную лодку Курск. Есть моменты в жизни, когда при попытке улыбнуться - судорога.

Юрий Московский

В одном ряду с "черной комедией" про блокадный Ленинград стоят фильмы Сволочи, Штрафбат, Последний бой майора и сотни подобных чернушных фильмов, снятые в последние десятилетия. А потом мы удивляемся тому, что происходит на Украине и тому, что в мире к нам многие относятся совсем не так как нам бы хотелось

Сергей Волков

Режиссер Красовский, а следующая ваша комедия будет про геноцид армян? Или про Холокост? А что, тоже же смешные темы, такие же, как блокада Ленинграда.

Татьяна Дашевская

Ну вот Бениньи снял "Жизнь прекрасна" о концлагере.

Александр Миндлин

«Жизнь прекрасна» - не комедия ни одной минуты. Отец дарит сыну жизнь ценой своей. Умение превратить ужас в игру не уменьшает ужаса происходящего. И даже скорее наоборот. Удастся ли это Красовскому? Посмотрим.

Дмитрий Филиппов

...В моем городе есть вещи, которые являются табу. Мои родные, прошедшие блокаду, плюнули бы в лицо режиссеру. К сожалению, их уже нет на этом свете. Но я могу это сделать вместо них. И обязательно сделаю, если когда нибудь его встречу.

Ирина Кудина

От лица своей бабушки-блокадницы одобряю фильм, хотя, конечно, хотелось бы, чтоб черный юмор был тонким и беспощадным одновременно. Она рассказывала мне о не совсем голодных слоях ленинградского блокадного населения, такие были; мы бы с ней вместе с удовольствием над ними посмеялись. Увы, она не дожила. Могла бы поучаствовать в создании сценария, у нее было много бронебойных историй, на фоне весьма печальных.

Краткое содержание фильма излагается на краудфандинговом сайте Planeta.ru, где в конце сентября завершился сбор средств на окончание работы над фильмом (из заявленной цели - 1 500 000 рублей - удалось собрать 127 000).

Блокадный Ленинград, 31 декабря. В загородном доме Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали — снаружи наступили тяжелые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привел голодную девушку, старшая дочь незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом.

С реалистичностью такого сюжета спорит Дмитрий Стешин ("Комсомольская правда"​) - по его мнению, фильм снят "по сценарию абвера":

Предполагаю, что задача «черной комедии» «Праздник» - закрепить в общественном сознании важную мысль – «пока вы умирали от голода, ваши командиры (руководители) обжирались». Стандартный ход военной пропаганды. В блокадном Ленинграде распространением «боевых слухов» занимался абвер, точнее – «Айнзайтцгруппа «А» сидящая в Гатчине.

Герои не кажутся жизнеподобными и Максиму Соколову:

Как-то моя матушка заметила про фильм "Место встречи": "Уж очень у всех свежие лица". Тогда как в Москве 1945 г., которую она помнила, лица были серые от недоедания. Причем Говорухин очень старался передать дух времени, но невозможно же загримировать всю массовку. Опять же отсутствие инвалидов в массовке etc.

Вспомнил ее замечание, когда посмотрел фотографии со съемок "Праздника". Выдающаяся сытость и ухоженность всех лиц. При том, что в реальности даже Жданов и Кузнецов были не больно розовыми.

Общая проблема синематографа – и тем не менее.

Но большинство комментариев посвящены не исторической достоверности сценария или видеоряда, а соседству слов "комедия" и "блокада".

Сергей Стиллавин

Читаю с утра новости: «режиссёр Красовский решил снять чёрную комедию о Блокадном Ленинграде». Сюжет таков: по непонятным причинам не эвакуированная семья власть имущего справляет Новый год с аппетитной курицей, а сын хозяина приводит простую голодную девушку. Начинается комедия!

Сыграть в этом блуде якобы дали согласие сын Олега Табакова, Алёна Бабенко и новый король колбасной рекламы Ян Цапник.

Ясно, что нормальные киностудии отказались такое снимать - и это не трусы, убоявшиеся злого Путина (как могут решить авторы), а просто нормальные люди, которые понимают, что слова «комедия» и «Блокада Ленинграда» не могут по определению даже стоять в одном предложении!

Возникает вопрос: где воспитание дало сбой в случае с Красовским? Это практически мой ровесник, учившийся в горьковской школе, а потом на стоматолога - неужели там плохо объясняли, как ужасна была судьба ленинградцев, приговорённых фашистами к смерти?

Может, это просто следующая ступень после «Коллектора», где сделана неуклюжая попытка показать вымогателей долгов у нищих милыми людьми, достойными сочувствия?

Или на режиссёра и его задумку повлияло общение с Хабенским, который доснял «Собибор» о фашистском лагере смерти и поведал, что это история «о превращении советского человека в нормального»? Я понимаю, что они будут визжать про «свободу авторского взгляда», но почему-то всё больше хочется навести порядок и чётко обозначить грань исторической и культурной памяти народа, пересекать которую недоумки и провокаторы права больше не имеют!

И я очень хочу узнать, где же произошёл системный сбой - как авторы замышляемого фильма почувствовали, что пришла пора оттоптаться на такой священной теме? Насколько же они оторвались от народа, что их инстинкт самосохранения сгнил, а единственной целью является скандал любой ценой! Как можно вообще принадлежать к людям искусства - людям со стократно усиленной чувствительностью, если они вообще не чувствуют ни зрителя, ни настроений в обществе?..

Мне стыдно за такие проекты. Я боюсь этой деградации сознания и торжества цинизма, когда фоном для чёрного юмора может стать умирающий город.

Это не смелость, господа - это липкая грязь ваших испорченных душ!

Режиссер делится выводами:

Алексей Красовский

Итак, вот что мне было велено передать от лица коллективно-возмущенного разума, который сегодня узнал что съемки Праздника то ли начались, то ли закончились, но ненавидеть меня уже можно.

1. Слова комедия и блокада не могут стоять рядом.

Даже если автор написал в сценарии много других слов, а выдрать журналистам захотелось именно эти два, за порядок все равно будет отвечать режиссер и желательно по 282 статье, а еще лучше в самом Ленинграде, куда мы его отправим на машине времени. Журналист Рен ТВ (с микрофоном газеты Известий), подумав, согласился, что слова комедия и война стоять рядом все-таки могут потому что кто-то когда-то что-то подобное снял, а приказа забыть эти фильмы еще не поступило.

2. Не существует достоверной информации о том как на самом деле жили и питались партийные лидеры, сколько вагонов с едой привозили Жданову и так далее. Все эти факты поставили под сомнение профессиональные комментаторы живого журнала и пикабу, удивительно что я их еще не читал, иначе бы все сомнения отпали, а фильм не пришлось бы снимать. Если же я в написании сценария не опирался на эти материалы, то см. пункт 3.

3. К запретным словам Навальный, неДимон и жопа добавилось слово допущение. Я не имею права допускать что-либо не заручившись разрешением компетентных органов. Нельзя просто взять и родить идею. Сказать слово или снять кадр. Нужно дождаться команды старшего. Сверху разрешили? Можно. Молчат - нельзя.

4. Если фильм испугались запускать продюсеры и не поддержали на планете.ру - зачем вы продолжили его съемки, а если уже сняли, почему продолжаете монтаж?

Монтаж, по словам режиссера, планируется закончить в ближайшие дни, а пока в соцсетях можно посмотреть фрагменты.

В защиту Красовского выступают многие коллеги по цеху.

Геннадий Смирнов

Никогда такого не было - и вот опять.

Теперь травят Алексея Красовского за фильм, которого никто не видел. Уже депутаты и депутатки высказались, ведущие разухабистых шоу, военные корреспонденты, таблоиды и телеканал про НЛО.

Я, в отличие от оскорбленных, читал сценарий. Там нет не только ничего оскорбительного про блокадный Ленинград, там нет даже того, что обычно стыдливо называют спорным. То есть, вообще прицепиться не к чему.

Люди же, эту травлю сочинившие и радостно в ней участвующие, либо глупы, либо бессовестны, а некоторым даже удается совмещать. Все как обычно, пока не найдут следующий повод гордо оскорбиться между рюмашками.

Дмитрий Савельев

блокада в кино как художественная задача прямым ходом не решается: осторожность обрекает автора на ложь, безоглядность - на клинику .

чтобы не предать беспримерную трагедию опасливой гомеопатией, выдающей себя за деликатность, и при этом удержать свое кино в границах выносимого для человеческих глаз и нервов, нужна особая оптика.

жанр - это оптика, блокадный гиньоль - смелая оптика.

по нашим временам - отчаянно смелая, алексей красовский не понимать этого не мог.

если он, все понимая, от нее не отказался, то не с целью оплевать пискаревское кладбище, а потому что верил в свою художественную стратегию.

кликушам, объявившим его злобным осквернителем святынь, лень ею даже поинтересоваться.

зато искажать и перевирать не лень.

я читал сценарий и имею хоть какое-то право делать предположения о сложно задуманном фильме.

а эти могут только визжать, обороняя свой пошлый комфорт, никакую не память отцов, пусть не врут.

их блокада - вся сплошь из героики, она утрату человеческого в себя не вмещает.

даже слабости там нет места, а уж низости, мерзости, падению в первобытность и подавно.

у них на случай очередной ритуальной скорби по сгинувшим в блокадном аду миллионам всегда под рукой безотказная образность: санки-валенки-платки, героические дежурства на крышах, закленные накрест окна, пайки в костлявых пальцах и опасная при артобстрелах сторона улицы.

в их головах не укладывается, что в мрачной веселости гротеска тоже - и остро - может выражать себя боль, не только в истошных воплях, которые часто врут, вот как сейчас.

им не понять, что презрительная насмешка над падшими может быть рождена преклонением перед павшими.

Михаил Идов

По поводу начавшейся травли Алексея Красовского за блокадную комедию "Праздник" — в пятисотый раз, медленно и раздельно: на уровне темы понятия "святого" в искусстве не существует, снимать можно всё про всё. Это включает в себя Холокост (La Vita e Bella), инцест (Spanking the Monkey), Библию (The Life of Brian), аборт (Obvious Child), исламский терроризм (Four Lions), и всех отцов-основателей и нынешних правителей своих и чужих государств. (С нетерпением жду Vice Адама Маккея, про Дика Чейни). Комедия — легитимный проводник эмоций. Пошлое "высокое" оскорбительнее непошлого "низкого": попытки Хржановского поставить в Берлине бутафорскую Стену, чтобы продолжать играть за ней в тирана — гораздо большая пошлятина, чем комедия Good Bye, Lenin. И, наконец, если фильм не объявляет себя документальным, критерий "достоверности" не применяется.

Так, а теперь — что делать, если существование того или иного фильма вас бесит. Если вы государство или студия, можно не давать на него деньги (в данном случае и не просили). Если вы артист, можно в нем не сниматься (поздно, снялись). Если вы прокатчик, можно не ставить его в прокат (тут как пойдет. Есть, как известно, ещё одна трагикомедия про Холокост, The Day The Clown Cried Джерри Льюиса, которую сняли в 1972 и не выпустили до сих пор). Если вы зритель, можно на него не идти и призвать не ходить других. Если вы критик, можно его разгромить в рецензии. На этом, представьте себе, варианты общения общества с искусством — и его создателями, что, увы, важно подчеркнуть — заканчиваются.

(PS я считаю "Жизнь прекрасна" чудовищным, в какой-то мере даже непревзойденным говном. Но не из-за тематики)

Недавно о желании снять фильм о блокаде Ленинграда заявил и лауреат многочисленных кинопремий Андрей Звягинцев; интересно, войдет ли его фильм в число тех, которые "делают человека лучше" по критериям Министерства культуры.

"Запретные" темы существуют не только в России. Так, на днях Украина потребовала снять с конкурса фестиваля Doclisboa в Португалии документальный фильм о донецких сепаратистах, а Турция - исправить анонсы двух фильмов, в которых упоминается об истреблении курдов и геноциде армян.

Фестиваль ответил на эти требования пресс-релизом, в котором говорится о недопустимости внешнего давления на содержание программы или политическую позицию фестиваля.

Борис Нелепо

Самая весёлая новость дня — посольство Украины в Португалии требует снять с конкурса фестиваля doclisboa прекрасный фильм Алёны Полуниной (Pola La Luna) «Своя Республика». Международная премьера пройдёт именно в Лиссабоне. Посол утверждает, что показом фильма фестиваль занимается продвижением терроризма (!). Наверное, это покажется кому-то удивительным, но цензура искусства и цензура мысли в Португалии невозможна, а за рекламу спасибо — сегодня все СМИ Португалии рассказывают только про эту историю.