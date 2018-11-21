ФСБ проводит обыски у активиста "Крымской солидарности"

Сотрудники ФСБ проводят обыски в доме у активиста "Крымской солидарности" Исмета Меметова в Старом Крыму. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк в своем фейсбуке. Меметова подозревают в том, что он "финансирует" деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Российские власти запретили эту организацию, признав ее "экстремистской".

По данным журналиста, Меметов занимается небольшим мебельным бизнесом. У него шестеро детей. По инициативе Меметова в его родном селе Журавка была построена мечеть.

На прошлой неделе комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции, который осуждает нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму. Документ, в разработке которого участвовали 35 стран, передадут на рассмотрение в Генассамблею в декабре.

8 ноября на полуострове прошел обыск в доме у другого местного жителя — крымского татарина Халила Аблямитова. В тот же день группа "Крымская солидарность" опубликовала видеозапись с места проведения мероприятий.

В конце октября в крымском поселке Жемчужина сотрудники ФСБ задержали крымского татарина Дилявера Гафарова по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании.

Российские государственные структуры, в том числе подразделения ФСБ, работают в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество не признает российскую юрисдикцию на полуострове. После аннексии полуострова российские власти неоднократно проводили обыски у гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения и крымских мусульман.