Комитет ООН принял проект резолюции о правах человека в Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции, который осуждает нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму. Документ, в разработке которого участвовали 35 стран, передадут на рассмотрение в Генассамблею в декабре.

В тексте резолюции, в частности, говорится о положении украинских политзаключённых на полуострове, а также давлении на религиозные меньшинства. В одном из положений документа отмечено требование к международным организациям называть в официальных документах украинский полуостров только как "Автономная Республика Крым, временно оккупированная Россией".

Российские государственные структуры, в том числе подразделения ФСБ, работают в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество не признает российскую юрисдикцию на полуострове.

После аннексии полуострова российские власти неоднократно проводили обыски у гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения и и крымских мусульман. Следственные действия часто проводят под предлогом борьбы с религиозным объединением "Хизб ут-Тахрир". В России оно признано экстремистской группировкой и запрещено.