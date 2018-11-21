Власти Петербурга хотят отдать офис "Мемориала" другой организации

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга планирует отдать помещение правозащитной организации "Мемориал" центру поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом". Об этом сообщил депутат законодательного собрания Борис Вишневский.

"Мемориал" занимал это помещение более 20 лет. Власти Петербурга не собираются продлевать договор аренды с организацией, объясняя это, среди прочего, "информацией от правоохранительных органов". О каких данных идёт речь, не уточняется. Сам Вишневский считает, что петербургская администрация мстит "Мемориалу".

В организации "Антон тут рядом" отказались от помещения, которое в настоящее время занимает "Мемориал". Исполнительный директор центра поддержки людей с аутизмом Зоя Попова заявила, что власти используют его для прикрытия своих планов по выселению правозащитников. "Разумеется, обращаясь за помощью к Комитету имущественных отношений, просили помещение, а не выгнать "Мемориал", написала Попова в фейсбуке.