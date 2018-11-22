Россия с 2003 года не выполнила более половины рекомендаций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по проведению выборов. Об этом говорится в докладе общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", опубликованном 22 ноября.

Правозащитники проанализировали отчеты Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о наблюдении за президентскими и парламентскими выборами в России России за 15 лет. По итогам шести избирательных кампаний Москва получила от ОБСЕ 139 рекомендаций и только 17 из них были выполнены в полной мере. Ещё 48 были учтены частично, а 74 (или 53 процента) не выполнены, отмечают эксперты "Голоса".

Как подчеркивают авторы доклада, многие рекомендации ОБСЕ повторялись от выборов к выборам. Среди них вопросы, связанные с правами наблюдателей, допуском кандидатов на выборы, а также злоупотреблением административными ресурсами и должностным положением.

Особую тревогу, как отмечают правозащитники, у ОБСЕ вызывает значительное ухудшение положения независимых наблюдателей за выборами. В частности, законодательный запрет общественным организациям отправлять на избирательные участки своих наблюдателей.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, комментируя доклад, заявила, что большинство претензий ОБСЕ игнорируются США и Германией из года в год. Центризбирком России, по словам Памфиловой, в пределах своей компетенции к ним очень внимателен. "Все остальное – политические расхождения, и это не к нам", - добавила глава ЦИК России.