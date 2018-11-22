На Алтае у главы антикоррупционного ведомства нашли миллиард рублей

На счетах начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого, задержанного по подозрению во взятках, нашли миллиард рублей. Происхождение этих денег пока неизвестно.

Знакомые Надвоцкого заявили, что полковник полиции хотел накопить полтора миллиарда рублей. На какие цели он собирался их потратить, они не уточнили, сообщает телеканал "360".

Надвоцкого задержали в Барнауле 15 ноября в его загородном доме. По данным следователей, глава ведомства по борьбе с коррупцией края получил через знакомого 5 миллионов рублей от предпринимателя в обмен на прекращение проверок его компаний. Сообщается, что в определенных кругах предпринимателей и полицейских у Надвоцкого было прозвище "Вадик Всемогущий".