Pussy Riot: Петра Верзилова выписывают из берлинской больницы

Участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова выписывают из берлинской клиники после предполагаемого отравления. Об этом сегодня сообщила в Твиттере его бывшая жена Надежда Толоконникова. По ее словам, Верзилов в порядке, но зрачки у него "до сих пор блюдцами".

RTVi со ссылкой на девушку Верзилова Веронику Никульшину сообщает, что активист намерен вернуться в Россию, хотя друзья и близкие его отговаривали.

Ранее стало известно, что Петра Верзилова взяла под охрану берлинская полиция. Толоконникова сообщала, что за всеми, кто приезжал навестить активиста, следили неизвестные.

Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября, после того как резко начал терять зрение, речь и способность передвигаться. 15 сентября его отправили на лечение в Берлин. Немецкие врачи склоняются к тому, что Верзилова могли отравить, однако пока не могут определить тип вещества, которым это было сделано.​

По словам близких Верзилова, отравление может быть связано с его расследованием гибели в Центральноафриканской Республике российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В день госпитализации Верзилов получил от своих источников из ЦАР важные сведения.

Надежда Толоконникова не исключила, что отравление может быть связано не с расследованием гибели журналистов, а с местью за акцию Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве.