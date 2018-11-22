В Калининграде отпустили домой обвиняемую в гибели ребёнка в роддоме

Суд в Калининграде отпустил под домашний арест врача роддома Елену Белую, которую обвинили в превышении полномочий из-за гибели ребёнка. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката.

Ранее арест Елены Белой осудила Национальная медицинская палата России, возглавляемая педиатром и хирургом Леонидом Рошалем. Меру пресечения для врача, которая распорядилась не давать новорождённому дорогостоящее лекарство, её коллеги сочли "избыточной".

16 ноября суд в Калининграде арестовал на два месяца бывшего главного врача роддома №4. По версии следствия, Елена Белая допустила смерть ребёнка и распорядилась указать в документах, что он родился мёртвым.

В региональном министерстве здравоохранения заявили, что препарат "Куросурф", в котором нуждался новорождённый, имелся в роддоме в необходимом количестве.