Медицинская палата осудила арест врача роддома в Калининграде

Национальная медицинская палата России, возглавляемая педиатром и хирургом Леонидом Рошалем, осудила арест главного врача калининградского роддома. По версии следствия Елена Белая распорядилась не давать новорожденному дорогостоящее лекарство, из-за чего ребёнок умер. В палате считают "избыточной мерой" заключение врача под стражу, сообщает "Интерфакс".

В организации заявили, что "пропаганда ненависти к медицинским работникам нуждается во всеобщем общественном осуждении и приобретает уже государственное значение". В палате призвали дождаться результатов расследования и судебно-медицинской экспертизы. Члены организации не связывают смерть новорожденного с обвинениями выдвинутыми в адрес Белой.

16 ноября суд в Калининграде арестовал на два месяца бывшего главного врача роддома №4 Елену Белую. По версии следствия, врач допустила смерть ребёнка, а после распорядилась указать в документах, что он родился мёртвым. В отношении Белой заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.