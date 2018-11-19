Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Медицинская палата осудила арест врача роддома в Калининграде

Бывший врач Елена Белая в зале суда

Смотреть комментарии

Национальная медицинская палата России, возглавляемая педиатром и хирургом Леонидом Рошалем, осудила арест главного врача калининградского роддома. По версии следствия Елена Белая распорядилась не давать новорожденному дорогостоящее лекарство, из-за чего ребёнок умер. В палате считают "избыточной мерой" заключение врача под стражу, сообщает "Интерфакс".

В организации заявили, что "пропаганда ненависти к медицинским работникам нуждается во всеобщем общественном осуждении и приобретает уже государственное значение". В палате призвали дождаться результатов расследования и судебно-медицинской экспертизы. Члены организации не связывают смерть новорожденного с обвинениями выдвинутыми в адрес Белой.

Бывший врач Елена Белая в зале суда
Смотри также

В Калининграде арестован врач, отказавший ребёнку в лекарстве

16 ноября суд в Калининграде арестовал на два месяца бывшего главного врача роддома №4 Елену Белую. По версии следствия, врач допустила смерть ребёнка, а после распорядилась указать в документах, что он родился мёртвым. В отношении Белой заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG