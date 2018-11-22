В Крыму железную дорогу перенесут из-за древнего поселения

В аннексированном Россией Крыму изменят проект железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив. Причиной для этого послужило обнаружение древнего поселения Манитра на территории, через которую планируется проложить пути, сообщает РБК.

Источник издания в российском министерстве транспорта заявил, что пути планируют перенести южнее - туда, где археологи не рассчитывают ничего найти. На сроки сдачи проекта это не повлияет, но понадобится еще около 300 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что древнее боспорское поселение, обнаруженное на пути прокладки железной дороги, датируется IV-II веками до нашей эры.

Строительство моста через Керченский пролив началось после аннексии Крыма в 2014 году. Автомобильное движение по нему открыли в этом году. Официальный Киев неоднократно выступал с резкой критикой проекта и называет присоединение полуострова к России оккупацией.