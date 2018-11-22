В Новокузнецке активиста оштрафовали за акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

Координатор движения "Протестный Кузбасс" Лев Гяммер, задержанный сегодня утром за проведение акции "Бессмертный ГУЛАГ", оштрафован судом на 20 тысяч рублей. Об этом активист сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии". Это минимальное наказание, которое предусматривает административный кодекс. Речь идет об участии в мероприятии, куда он пришел, чтобы почтить память прапрадеда.

Полицейские сегодня составили на Гяммера административный протокол и обвинили в организации несогласованной с властями протестной акции. При этом гражданский активист настаивает, что он вместе с единомышленниками проводил одиночные пикеты, для которых разрешение от чиновников не нужно. Лев Гяммер уверен, что не нарушал закон.

2 ноября в Новокузнецке полицейские пытались вручить повестку участнику акции памяти "Бессмертный ГУЛАГ", активисту движения "Протестный Кузбасс" Федору Регузову.

Акция памяти "Бессмертный ГУЛАГ", организованная молодежным движением "Весна", прошла 30 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Красноярске, Чебоксарах, Костроме и Кургане в государственный День памяти жертв политических репрессий. Ее участники вставали в цепь одиночных пикетов на улице с плакатами, на которых были написаны имена жертв сталинских репрессий.