ФСО объяснила учениями появление военных вертолётов над Кремлём

Два военных вертолёта, вылетевших днём 22 ноября с территории Кремля, участвовали в плановых осенних учениях, заявили в Федеральной службе охраны (ФСО).

Накануне в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как из Кремля вылетают военные вертолеты, один из них несет на тросе сетку с платформой, в которой находятся люди. По данным очевидцев, вертолеты летали в центре Москвы около 40 минут, их видели в районе станций метро "Новокузнецкая" и "Павелецкая". В четверг ФСО не комментировала эти кадры.



Возле одной из кремлевских стен недалеко от Спасской башни расположена вертолётная площадка, рассчитанная на посадку двух вертолетов, сообщает РБК.