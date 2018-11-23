В Москве названы победители Премии Егора Гайдара за 2018 год

В Москве вечером в четверг состоялась торжественная церемония вручения ежегодной Премии Егора Гайдара. В этом году её лауреатами стали учитель истории Леонид Кацва, экономист Александр Аузан, правозащитники Игорь Каляпин и Игорь Кочетков и австрийский политик Вольфганг Шюссель.

Леонид Кацва удостоен премии в номинации "За выдающий вклад в области истории". Учитель истории московской гимназии известен как автор множества учебников, рабочих тетрадей и методических пособий по истории России. Декан экономического факультета МГУ Александр Азуан стал победителем в номинации "За выдающийся вклад в области экономики". В номинации "За действия, способствующие формированию гражданского общества" по итогам голосования были определены сразу два победителя - председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин и сооснователь "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков.

В этом году также была вручена премия в номинации "За выдающийся вклад в развитие международных гуманитарных связей с Россией". Её обладателем стал австрийский политик, бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. На протяжении многих лет он выступает за сотрудничество между Европейским Союзом и Россией.

Премию имени Егора Гайдара учредили в 2010 году. Номинантов определяют члены экспертного совета, в состав которого входят авторитетные российские и зарубежные специалисты в разных областях, политики и общественные деятели. Ее победителями в разные годы становились Евгений Ясин, Ростислав Капелюшников, Владимир Гимпельсон, Сергей Игнатьев, Виктор Шнирельман,Наталья Зубаревич, Ольга Романова, Елена Немировская, Лешек Бальцерович, Светлана Ганнушкина