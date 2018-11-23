Правительство Москвы разрешило бесплатную рекламу "Крымского моста"

Правительство Москвы бесплатно, то есть фактически за свой счет, разрешило компании-прокатчику рекламировать фильм "Крымский мост. Сделано с любовью". Это следует из протокола заседания межведомственной комиссии по вопросам распространения рекламы от 10 октября 2018 года. На него первым обратил внимание проект "Открытые Медиа".

В протоколе говорится, что реклама фильма режиссера Тиграна Кеосаяна по сценарию его жены Маргариты Симоньян, которая возглавляет телеканал RT, признана "представляющей особую общественную значимость". В связи с этим компании "Централ Партнершип", котоаря является прокатчиком фильма, было разрешено до 18 ноября бесплатно использовать 25 носителей под билборды, десять цифровых билбордов и другие рекламные площади, находящиеся в собственности города.

По коммерческим расценкам, покупка рекламы в таком объеме обошлась бы в сумму от 3 до 5 миллионов рублей - пишут "Открытые Медиа" со ссылкой на эксперта.

Правительство Москвы ранее определило, что особую общественную значимость представляет информация, направленная на достижение "общественно полезных целей и обеспечение общественных интересов и интересов государства» в области культуры, спорта, образования, безопасности".

Фильм "Крымский мост" его создатели называют "романтической комедией" и утверждают, что "ура-патриотическим" в нем является только название. Действие происходит в аннексированном Крыму, а одним из героев является строитель моста.

Би-би-си ранее выпустило расследование, в котором утверждается, что фильм получил около 100 миллионов рублей из Фонда кино без конкурсных процедур. В прокате при этом фильм не вышел на первые позиции.