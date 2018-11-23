В Подмосковье сгорел дом главы Федерации автовладельцев России

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил о том, что в ночь на вторник сгорел его загородный дом. Он подозревает поджог. По его словам, здание было построено всего месяц назад и теперь восстановлению не подлежит. Об этом сообщает Интерфакс.

Канаев сказал, что пожарный инспектор подтвердил версию внешнего воздействия. По мнению специалиста, злоумышленники использовали горючее вещество, брошенное через крышу. Заказчиков преступления Канаев предложил искать среди тех, кто недоволен "разоблачениями", которыми занимается его организация.

ФАР — общественная некоммерческая организация, которая объединяет российских автовладельцев и отстаивает их права, а также борется с коррупцией в органах ГИБДД.