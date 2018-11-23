Шесть концертов рэпера Хаски отменены из-за его ареста

Рэп-музыкант Хаски (Дмитрий Кузнецов) отменил шесть следующих концертов из гастрольного тура из-за своего административного ареста в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Андрея Орехова.

На сайте тура музыканта недоступен заказ билетов на концерты в Волгограде 23 ноября, Саратове 24 ноября, Нижнем Новгороде 27 ноября, Иванове 28 ноября, Ярославле 30 ноября и Вологде 2 декабря.

Орехов уточнил, что команда Хаски прорабатывает возможность перенести концерты на другие числа. Также решается вопрос о возврате денег за билеты, сообщает ТАСС.

В четверг суд в Краснодаре арестовал музыканта на 12 суток. Его признали виновным в совершении мелкого хулиганства. Правоохранительные органы в Краснодаре сорвали его концерт, музыкант вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них песню, стоя на крыше припаркованного автомобиля.

Ранее правоохранительные органы сорвали выступление музыканта в Ростове-на-Дону и Тольятти.

17 ноября стало известно, что видеосервис YouTube заблокировал для российских пользователей клип Хаски "Иуда". При попытке просмотреть видео с российских IP-адресов отображается надпись: "Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".