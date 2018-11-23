Экс-главу ЦСКА обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

Бывшего начальника "Центрального спортивного клуба Армии" (ЦСКА) Михаила Барышева, задержанного ранее в Москве, обвиняют в получении трёх взяток на общую сумму около 23 миллионов рублей. Об этом заявил в суде следователь.

Сообщниками Барышева следствие считает двух других высокопоставленных сотрудников ЦСКА Андрея Хамазина и Юрия Муханова.

Утверждается, что они получали незаконные вознаграждения за содействие заключению клубом контрактов на поставку товаров и услуг к Военным играм 2017 года в Сочи, сообщает "Интерфакс".

Сам Михаил Барышев вину отрицает и считает, что его оговорили неназванные должностные лица. Суд решает вопрос о его аресте.