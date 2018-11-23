Итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выпустили видеообращение с извинениями перед Китаем и китайцами по всему миру. Модный дом обвинили в расизме после публикации рекламы, в которой китайская модель неудачно пытается есть итальянскую еду палочками. Обращение выложено на официальном канале Dolce & Gabbana в Youtube и в китайских социальных сетях.

В обращении модельеров они просят простить их за допущенные ошибки. Габбана заявил, что модельеры "никогда не забудут этот опыт и этот урок". Дизайнеры обещают лучше понять и уважать культуру Китая. Последние слова с извинениями они произносят на китайском.

В ноябре модный дом разместил в соцсетях видеоролики, на которых китайская модель пытается есть традиционные итальянские блюда — пиццу, пасту и канолли — палочками для еды. Голос за кадром советует модели как справиться со своей задачей, отпуская двусмысленные шутки.

Реклама возмутила пользователей китайских социальных сетей, обвинивших модный дом в расизме и издевательстве над китайской культурой. Бренд удалил ролики из китайской социальной сети Weibo. Стефано Габбана в переписке в инстаграме c моделью Мишель Траново заявил, что не согласен с этим решением, что не считает рекламу расистской. Зато он празднует, что в отличие от китайцев не ест собак, и считает Китай "невежественной, грязной и вонючей мафией".

Переписка была выложена в открытый доступ. Компания заявила, что аккаунт Габбано был взломан. Публикация вызвала бурю в социальных сетях среди китайцев по всему миру. Пользователи социальных сетей стали требовать бойкотировать компанию.

После скандала бренду пришлось отменить показ, назначенный на среду в Шанхае. На него отказались прийти многие китайские звёзды, часть из них так же открыто критиковали компанию. В частности, звезда "Крадущегося тигра, затаившегося дракона" и "Дома летающих кинжалов" Чжан Цзыи пообещала больше никогда не надевать вещи бренда, назвав их "дерьмом".

Китайцы стали массово возвращают вещи Dolce & Gabbana в магазины. Крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда. Об изъятии товаров D&G официально объявил крупнейший гонконгский рителейр Lane Crawford, владеющий сетью магазинов в континентальном Китае.

Китай — третий рынок в мире для премиальных товаров, и единственный, показывающий уверенный рост. Китайцы тратят на премиальные товары 73 миллиарда долларов в год. C 2008 по 2014 годы число покупателей премиальной продукции в Китае удвоилось.

Бренды не могут позволить себе потерять такой рынок, как Китай. Однако извинения модельеров пока не убедили китайцев, пишет Reuters. В сетях к видео с извиняющимися модельерами относятся скептически. "Мы не принимаем ваши извинения. Идите и делайте деньги где-нибудь ещё, в Китае для вас нет места", — написал дизайнерам один из пользователей.