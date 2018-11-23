Суд наложил арест на косаток и белух, выловленных для продажи в Китай

Суд во Владивостоке наложил арест на 11 косаток и 90 белух, обнаруженных зоозащитниками в Находке. Зоозащитники предполагают, что животные были выловлены для продажи в Китай. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове.

Об аресте животных сообщили городской сайт Владивостока Vl.ru и некоммерческая организация “Совет по морским млекопитающим”. Судебное решение было вынесено 21 ноября, однако известно о нём стало сегодня из письма Следственного комитета в Росприроднадзор.

В конце октября стало известно, что в бухте Средняя в отдалённом районе Находки содержатся 11 косаток и 90 белух, выловленных в российских водах. По данным российского “Гринпис”, владельцы животных планировали продать их в китайские океанариумы. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом, но животные были выловлены по культурно-просветительской квоте. При этом цена одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая достигает от одного до 15 миллионов долларов.

Вылов животных вызвал резкий протест у экологов. 16 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове косаток и белух. По данным ведомства, млекопитающие являются детенышами, а их добыча запрещена.

В четверг пресс-служба Росрыболовства, ведомства, выдающего квоты на вылов морских животных, сообщила, что ведомство получило предостережение Генеральной прокуратуры о недопустимости нарушений закона при предоставлении прав на вылов в культурно-просветительских целях. В Росрыболовстве в ответ заявили, что все квоты выдают законно.