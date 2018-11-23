В Карачи смертники напали на консульство Китая

Трое боевиков-смертников были убиты в пятницу при нападении на генконсульство Китая в крупнейшем городе Пакистана – Карачи. Нападавшие пытались проникнуть в здание дипломатического представительства Китая. Шеф городской полиции Карачи заявил, что подъехали к консульству на заминированном автомобиле.

В перестрелке с нападавшими погибли двое полицейских, ещё один был ранен. Все сотрудники китайского генконсульства живы и находятся безопасности, сообщили в МИДе Пакистана.

Ответственность за нападение взяла на себя руппировка «Армия освобождения Белуджистана». Её представитель объявил, что нападение совершили смертники, которые таким способом мстят Китаю за разработку месных природных ресурсов.

Китай инвестирует в Пакистан десятки миллиардов долларов.