Жена Брилёва утверждает, что у неё и у мужа нет британского подданства

Жена российского телеведущего Сергея Брилёва отрицает, что у неё и её мужа есть подданства Великобритании - как утверждает в своем расследовании Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый оппозиционером Алексеем Навальным.

В интервью телеканалу "Дождь" Ирина Брилёва сказала, что "никакого гражданства Великобритании" у нее "нет и в помине". Она отрицает также утверждение о том, что приобрела вместе с мужем недвижимость в Лондоне. Документы, представленные в расследовании Навального, по её словам, относились к тому времени, когда она вместе с Сергеем Брилёвым работала в Великобритании. Это было с 1995 по 2001 год.

Комментариев самого телеведущего пока нет. Ранее он заявлял, что не в курсе расследования Навального.

В расследовании ФБК, которое Навальный представил 22 ноября, утверждается, что у Ирины Брилёвой есть доля в управляющей компании многоквартирного жилого дома в Лондоне и квартира, купленная в феврале 2016 года за 700 тысяч фунтов, то есть примерно 60 миллионов рублей. Свои утверждения, что Брилёв с супругой имеют британские паспорта, Навальный основывает на том, что данные о телеведущем есть в реестре избирателей лондонского района Ноттинг-Хилл. Других доказательств Фонд борьбы с коррупцией не приводит.

Брилев занимает должность заместителя директора телеканала "Россия" по специальным информационным проектам и ведет субботнюю программу "Вести", он нередко брал интервью у Владимира Путина.