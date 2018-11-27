Знай свой статус. Эфир в 21:05

Почти 40 миллионов человек в мире живет с вирусом иммунодефицита человека. Однако, по мнению врачей, реальное число зараженных значительно выше, поскольку четверть ВИЧ -инфицированных не подозревает о болезни.

"Знай свой статус" - таков лозунг тридцатого Всемирного дня борьбы со СПИДом, который пройдет 1 декабря.

Как обстоят дела с диагностикой ВИЧ в России? Почему люди боятся тестирования? С какими проблемами сталкиваются те, кто узнал о своем ВИЧ-положительном статусе? И реально ли после страшного диагноза, вернуть жизнь в норму. Спросим у Светланы Цукановой и Анны Федоряк.