Выборы без выбора. ВИЧ за свой счет. Опасные увлечения. Эфир в 21:05

Выборы без выбора. Россия готовится к единому дню голосования.
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Опасные увлечения. В России готовят закон об уголовной ответственности за пропаганду среди подростков экстремальных хобби и видов спорта.
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