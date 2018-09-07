Выборы без выбора. ВИЧ за свой счет. Опасные увлечения. Эфир в 21:05

Выборы без выбора. Россия готовится к единому дню голосования.

ВИЧ за свой счет. Минюст предлагает ограничить иностранное финансирование проектов по профилактике и лечению ВИЧ в России

Опасные увлечения. В России готовят закон об уголовной ответственности за пропаганду среди подростков экстремальных хобби и видов спорта.