В Якутске из-за угрозы срыва отменили концерт рэпера Элджея

Концерт рэпера Элджея, который должен был состояться в Якутске 28 ноября, отменили из-за угрозы срыва выступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организаторов мероприятия.

Отмечается, что выступление отменено по обоюдному согласию артиста и устроителей концерта. Какие именно угрозы поступали в связи с концертом, организаторы не уточнили.

26 ноября управление образования Якутска направило письма в школы с рекомендацией не пускать учеников на концерт Элджея. В письме отмечалось, что песни Элджея "могут вызвать у детей желание употребить наркотики, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх".

В последнее время в российских регионах под давлением правоохранительных органов и общественных организаций регулярно отменяются концерты популярных среди молодёжи музыкантов. Чаще всего это объясняется защитой молодого поколения от "экстремизма" или "пропаганды наркотиков". В частности, были отменены выступления рэпера Хаски, групп IC3PEAK и "Френдзона".

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