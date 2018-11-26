Мэр Перми попросил не проводить в городе концерт группы IC3PEAK

Организаторы концерта группы IC3PEAK в Перми сообщили визите мэра города Дмитрия Самойлова с просьбой отменить мероприятие. Причиной для этого послужила якобы суицидальная направленность текстов исполнителей. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на организаторов концерта.

Самойлов якобы заявил, что хозяева концертной площадки нарушают закон. Организаторы выступления заявили, что не будут отменять концерт, так как им не предоставили никаких документов. Мероприятие должно состояться 27 ноября, все билеты на него проданы.

23 ноября в Казани IC3PEAK за день сменила три площадки для проведения концерта из-за давления полиции. Третий концерт пришлось отменить через 40 минут из-за появления полицейских и сотрудников МЧС. До этого правоохранительные органы сорвали выступление группы в Нижнем Новгороде. В этом году танцевальная группа начала петь песни на русском языке и затрагивать социальные темы.

В 2018 году в России под давлением правоохранительных органов и общественных организаций регулярно отменяются концерты популярных среди молодёжи музыкантов. Чаще всего это объясняется защитой молодого поколения от "экстремизма" или "пропаганды наркотиков".