В Петербурге задержали участников пикета в поддержку народа Ингушетии

В Санкт-Петербурге у здания Конституционного суда полиция задержала активистов "Бессрочного протеста" и движения "Солидарность". Это произошло во время одиночного пикета в поддержку жителей Ингушетии, которые требуют пересмотреть соглашение о границе с Чечней. Сегодня его законность рассматривают в Конституционном суде.

"ОВД-Инфо" сообщает, что Ольга Смирнова из движения "Солидарность" стояла в пикете, а Илья Ткаченко снимал происходящее на видео. Полицейские обвинили их в переходе улицы в неположенном месте и забрали в отделение.

Накануне акцию в поддержку жителей Ингушетии провело движение "Весна".

Соглашение об установлении границы между двумя республиками, которое предусматривает обмен территориями, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили в конце сентября. В Ингушетии начались массовые протесты против него – их участники считают договор невыгодным для республики. В октябре конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границах в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, однако, попросил проверить законность соглашения в Конституционном суде России. Председатель конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев отказался участвовать в заседании в Петербурге, заявив, проверка конституционности документа не относится к компетенции Конституционного суда России.