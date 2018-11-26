Жители Ингушетии подали документы о референдуме по границе с Чечнёй

Жители Ингушетии подали в Избирательную комиссию республики документы о регистрации инициативной группы по проведению референдума о границе с Чечнёй.

По словам председателя группы Магомеда Муцольгова, на её собрании, которое состоялось 23 ноября, вместо минимально необходимых по закону 100 подписей было собрано 110.

На референдум предлагается вынести вопрос: "Согласны ли вы на установление границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой с изменением территории Ингушетии, предусмотренным соглашением, подписанным главами республик в Магасе 26 сентября 2018 года?"

26 сентября руководители Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, подписали соглашение "Об установлении границы" между республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызывал массовые протесты в Ингушетии: по нему Чечне передается часть территории Сунженского района, который в республике считают "исконно" своим.

30 октября Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение о границе и постановил, что её изменение должно быть утверждено на всенародном референдуме. После этого глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России.

Дело о соответствии конституции страны соглашения между Ингушетией и Чечнёй будет рассмотрено во вторник, 27 ноября. Уже известно, что в заседании отказался участвовать председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев. По его мнению, дело не относится к компетенции Конституционного суда России. В письме, адресованном заместителю председателя суда, Гагиев отметил, что Конституционный суд Ингушетии уже принял решение о не соответствии соглашения о границе конституции республики, и это решение должно исполняться.

Одновременно с заседанием КС России ингушская оппозиция собирает сторонников на большой митинг в крупнейшем городе региона Назрани.