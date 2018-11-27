В Калининграде облили краской памятник и могилу Канта

В Калиниграде неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту и разбросали листовки, в которых призывают местный университет отказаться от "имени врага". Ночью также повредили могилу философа у калининградского кафедрального собора на острове Канта, сообщают в социальных сетях местные жители.​

На листовках, разбросанных вокруг памятника, который находится рядом с Балтийским федеральным университетом им. Иммануила Канта, напечатан призыв к студентам отказаться от имени философа в названии вуза. Имя философа было присвоено вузу в 2005 году.

"Хватит предавать родину! Вы учитесь в стенах, носящих имя врага! Отрекнитесь православным крестом от этого вражьего имени (...) Кант предал Русскую Землю, которая приняла его. (...) Срывайте таблички, вымарывайте чуждое имя из своих документов", — призывают в листовках студентов универститета.

Издание "Калининград.Ру" со ссылкой на мэрию города сообщает, что монумент начали чистить от краски. На место также прибыла полиция.

Издание "Новый Калининград" сообщило, что краской также облили памятную таблицу, установленную на месте, где раньше стоял дом, в котором родился Кант.

Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант родился и умер в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде, когда город был в составе Пруссии. Во время Семилетней войны он принимал российское подданство. Имя философа долгое время лидировало в интернет-голосование за переименование калининградского аэропорта "Храброво".

С критикой этой идеи выступил депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев. По его мнению, имя философа нельзя присваивать аэропорту, поскольку Канта "нельзя назвать нашим соотечественником" и его имя оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.