В Кемерове на трое суток арестовали координатора штаба Навального

Районный суд Кемерова на трое суток арестовал координатора регионального штаба Алексея Навального Станислава Калиниченко. Об этом в своем твиттере сообщила активистка Ксения Пахомова – бывший руководитель штаба. Калиниченко арестован по обвинению в публичной демонстрации нацистской символики.

Соратник Навального Леонид Волков опубликовал у себя в Фейсбуке снимок протокола с показаниями некоего Алексей Шайдурова. Он заявил, что интересовался критиками действующей власти, и его внимание привлек Калиниченко. Приехав к штабу, он спросил у проходившего мимо молодого человека о координаторе. В ответ тот якобы протянул Шайдурову лист формата А4 и сказал: "Смотри, что твой Калиниченко распространяет в интернете".

5 сентября Станислава Калиниченко задержали и составили на него административный протокол, вменив оппозиционеру "размещение нацистской символики в соцсети Одноклассники". Активист являлся одним из организаторов акции протеста против пенсионной реформы 9 сентября.

До этого Калиниченко несколько месяцев продержали в СИЗО по обвинению в применении насилия к полицейскому в 2016 году. Дело прекратили в августе.